Chegada de frente fria no Rio mantém tempo instável pelos próximos dias

As temperaturas podem variar entre 15°C e 27°C - Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil

As temperaturas podem variar entre 15°C e 27°C - Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil

Na madrugada desta segunda-feira (29), uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro com uma intensa chuva. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o tempo instável deve perdurar pelos próximos dias. As temperaturas podem variar entre 15°C e 27°C.

Nesta segunda-feira (29), a frente fria sobre o oceano manterá o tempo instável e o céu nublado com possibilidade de pancadas rápidas de chuva, acompanhadas de rajadas de vento.

Já na terça-feira (30), o céu permanecerá encoberto e a previsão aponta uma chuva fraca em pontos isolados da cidade. Na quarta-feira (31), as precipitações podem ser moderadas na parte da tarde e a temperatura terá mínima de 16°C e máxima de 27°C.

Segundo o COR, a quinta-feira (1) será de chuva fraca, mas com ventos moderados e fortes. Não há previsão de chuva para a sexta-feira (2) e a nebulosidade será reduzida na cidade, mas, ainda assim, as temperaturas podem chegar aos 13°C.