Sujeira nas ruas do Centro de Niterói gera reclamações

Comerciantes, moradores e transeuntes têm reclamado sobre o acúmulo de lixo e da sujeira causada por urina e fezes nas calçadas do Centro da cidade de Niterói. Até mesmo nas vias principais, como a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, é possível se incomodar com o mau cheiro e com a presença de focos de sujeira.

Segundo o relato de alguns cidadãos niteroienses, o mau cheiro tem sido presença constante nas calçadas do bairro e o problema pode ter relação com o aumento do número de pessoas em situação de rua na região, que, sem ter acesso a boas condições sanitárias, acabam utilizando as ruas para fazer as suas necessidades fisiológicas.

"Hoje precisei andar pelo centro de Niterói e fiquei impressionado com a sujeira das ruas. Qual a explicação? Para piorar a situação, o cheiro de urina e fezes encontra-se em todo lugar", desabafou um internauta em uma rede social. "A Amaral Peixoto virou latrina. As ruas do centro [estão] esburacadas, com fezes humanas e os garis fingem que varrem, porque a sujeira permanece mês após mês", disse outro usuário de uma rede social.

Segundo a Prefeitura de Niterói, na área do centro da cidade são realizados serviços de varrição, capina, coleta de resíduos, coleta domiciliar e lavagem diária das calçadas, inclusive da Amaral Peixoto. De acordo com a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), todos estes serviços acima citados são realizados diuturnamente, nos sete dias da semana.

Segundo o relato de alguns cidadãos niteroienses, o mau cheiro tem sido presença constante nas calçadas | Foto: Layla Mussi

"A Clin informa que não há registro de aumento de reclamações nesta área e as queixas feitas pelos contribuintes são prontamente atendidas pela empresa", afirmou.

A gestão municipal também informou que Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária realiza, rotineiramente, ações de abordagem social especializada pelas ruas do Centro e em outros bairros da cidade. As equipes, compostas por assistentes sociais e técnicos, vão aos locais de maior concentração de pessoas em situação de rua com o objetivo de oferecer acolhida e os serviços socioassistenciais.

Segundo a secretaria, a atuação acontece de forma ininterrupta nas ações de abordagem social especializada com rondas preventivas, e os técnicos da abordagem social fazem o cadastro para os benefícios socioassistenciais, verificam a necessidade de segunda via de documentação e também encaminham as pessoas para os centros de acolhimento municipais. Também são realizadas ações integradas em parceria com agentes da Clin, Seconser e Seop. As equipes podem ser acionadas pelos números (21) 97197 – 9366 (diurno) ou (21) 97287-3643 (noturno).

"A SMASES trabalha na sensibilização e convencimento da população em situação de vulnerabilidade social, já que a legislação brasileira não permite o acolhimento compulsório. É fundamental que a pessoa precise e queira aceitar ir para um dos equipamentos oferecidos pelo governo municipal", disse.