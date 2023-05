Centro de referência ao idoso oferece aulas de corte e costura em São Gonçalo

As aulas são ministradas nas quintas e sextas - Foto: Divulgação

Uma atividade capaz de melhorar a autoestima e ativar a serotonina, hormônio da felicidade. Assim pode ser definido o curso de corte e costura, desenvolvido para os idosos no Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa (CERPI), no Jardim Catarina. O equipamento, vinculado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social Especial, oferece aulas gratuitas da atividade às quintas, no período da manhã, e às sextas, na parte da tarde.

“Costumo dizer que essa oficina é uma terapia para os nossos idosos, pois além de exercitar a mente, estimula a criatividade e a tensão acumulada, além de trabalhar a autoestima. Já recebi o relato de uma idosa que dizia o quanto o curso trouxe benefícios em sua vida, porque o sonho dela era aprender a costurar, mas nunca teve a oportunidade de financiar uma aula, e no CERPI ela pôde ter aulas gratuitas e também teve acesso a outras atividades”, contou o subsecretário de Atenção Social Especial, Jair Melo.

As aulas de corte e costura auxiliam os idosos a desenvolverem concentração e coordenação motora, além de ser uma bela aliada para afastar sintomas de ansiedade.

“A aceitação do curso foi imediata! O curso, além de todos os benefícios físicos e psicológicos, também pode ser uma fonte de renda para o idoso, que muitas vezes não consegue viver só com o dinheiro da aposentadoria”, completou a coordenadora do CERPI, Cinthia Weber.

A artesã Maria Luisa Cesário, de 65 anos, moradora do Jardim Catarina, sempre quis aprender a costurar e afirma estar gostando da experiência. “Já trabalho com técnicas de nó, desenvolvendo diversos artigos africanos, e sempre tive vontade de aprender a costurar. Posso afirmar que tem sido excelente! Acredito que nunca é tarde para aprender, e os momentos que passo na aula são enriquecedores”, declarou a idosa.

Aqueles idosos acima de 60 anos que tiverem interesse em participar da aula de corte e costura podem ir até o Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa, que fica na Av. Dr. Albino Imparato, 1.501, no Jardim Catarina, e solicitar a ficha de inscrição. No momento, há vagas apenas para a turma de sexta-feira.

O Centro de Referência Especializado à Pessoa Idosa atende a mais de 600 pessoas por mês. O equipamento conta com três salas de atividades, uma sala para palestra e uma de reunião da equipe técnica, além de refeitório e novos banheiros. Formado por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, pedagogos e educadores, o equipamento oferece aula de alfabetização, rodas de conversa e oficinas que estimulam a mente e o corpo.