Saúde de Maricá apresenta os investimentos nos serviços do SUS em audiência pública

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove nesta segunda-feira (29/05), às 14h, uma audiência pública para apresentar os recursos investidos nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) presentes na cidade, tendo como referência o primeiro quadrimestre de 2023 — período que inclui os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O encontro aberto ao público ocorre no auditório da Câmara Municipal, localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, 57, no Centro.

Aqueles que não puderem comparecer, podem acompanhar a audiência pública pela página oficial da Câmara no Facebook (camaramaricaoficial). Durante a transmissão ao vivo, também é possível compartilhar opiniões e sanar dúvidas.

A prestação de contas aos moradores é uma obrigação prevista em lei, evidenciando a aplicação dos recursos públicos em cada serviço de saúde, o que fortalece a transparência, a participação popular e o controle social. Essa ação também é fundamental para apresentar à população os investimentos realizados pela Secretaria de Saúde nesse período, ressaltando o impacto de cada um no cotidiano dos maricaenses e os avanços contínuos na área.

Serviço

Audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde

Data: 29/05 (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Câmara Municipal de Maricá – Avenida Nossa Senhora do Amparo, 57, Centro.