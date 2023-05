Governo do Rio concede reajuste de salário a 36 mil professores

O governo do Estado do Rio oficializou, nesta segunda-feira (dia 29), o reajuste salarial para 36 mil professores da ativa, aposentados e pensionistas. O aumento na remuneração aconteceu a partir da publicação do Decreto 48.521, Diário Oficial do Estado.

A atualização é referente já ao mês de maio e será realizado na folha suplementar de junho. O governo acredita que o reajuste aumentará em cerca de R$ 150 milhões a folha anual da Educação.

O aumento também será aplicado nos triênios dos servidores contemplados, mas não terá reflexo nas demais verbas remuneratórias ou indenizatórias.



O valor do piso nacional — de R$ 4.420,55 — para uma jornada de 40 horas semanais será aplicado, proporcionalmente, a todas as carreiras do magistério. Já para os docentes que cumprem carga horária inferior a 40 horas semanais, o valor do piso da categoria será proporcional à jornada de trabalho, nos termos do artigo 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.