Após ser barrada e agredida por seguranças de boate no Paraná, jovem morre atropelada

Na madrugada do último domingo (28), uma mulher identificada como Daiane de Jesus Oliveira de 28 anos foi barrada, agredida e abandonada na rua por seguranças da casa noturna Moonlight, situada em Cascavel, no Paraná. Em seguida, a mulher foi atropelada por um carro que arrastou seu corpo por pelo menos 70 metros. A vítima morreu na hora e o suspeito fugiu sem prestar socorro.

Registros de imagens de segurança revelaram que às 4h33 ela tenta entrar na boate e é barrada pelos seguranças, que alegaram que a mulher estava embriagada e seminua. Em seguida, Daiane provoca uma briga com os três seguranças, que reagiram agredindo a mulher e a abandonando no meio da rua. Durante a briga corporal, Daiane foi agredida com chutes e um soco.

Ainda na rua, uma moto passa por Daiane e desvia de seu corpo. Alguns segundos depois, alguns frequentadores da boate saem do estabelecimento e presenciam a cena de Daiane jogada no chão, mas não acodem a mulher. Quando viram um carro vindo ao longe, acenaram para sinalizar que tinha uma pessoa no meio da rua, mas o veículo não parou e passou pelo corpo da mulher, arrastando-o por cerca de 70 metros, segundo a polícia.

Em nota, a Moonlight afirmou ter afastado os três seguranças porque não coincide com as condutas da casa. "A Moonlight está colaborando plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações e recursos necessários para esclarecer os fatos e garantir que a justiça seja feita.’’

O estabelecimento também afirmou estar disponível para dar assistência à família