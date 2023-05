Conta de luz de junho continuará com a bandeira verde

Clientes completam o primeiro semestre de 2023 sem a cobrança do adicional - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Clientes completam o primeiro semestre de 2023 sem a cobrança do adicional - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A conta de luz do mês de junho chegará para o consumidor com a bandeira verde, ou seja, sem adicional no valor cobrado pelas empresas distribuidoras de energia. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na última sexta-feira (26).

Com este anúncio, os clientes completam o primeiro semestre de 2023 sem a cobrança do adicional. Esse cenário permanece inalterado desde abril do ano passado.



A sinalização verde, que indica condições favoráveis de geração de energia, é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional – a malha de transmissão de energia que cobre quase todo o território brasileiro. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento.

Segundo a ANEEL, com os dados disponíveis até o momento, é provável que esta condição continue a mesma durante todo o ano, sem alteração no adicional tarifário das contas de luz.