Carro cai no mar da Praia das Flechas após motorista perder o controle

Um carro acabou caindo no mar da Praia das Flechas, no bairro do Ingá, em Niterói, na manhã desta segunda-feira (29), após o motorista perder o controle do veículo e invadir ao calçadão. O acidente aconteceu na altura da Pedra de Itapuca, na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 6h30 para a ocorrência. O motorista envolvido no incidente teve apenas ferimentos leves e foi liberado.

Essa não é a primeira vez que acontece um acidente deste tipo nessa região. O último registrado foi em setembro do ano passado, próximo ao local em que o veículo caiu nesta segunda.