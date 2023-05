Fábio Porchat se arrepende de defender Léo Lins: 'Mexeu comigo'

Depois de apoiar o humorista Léo Lins, acusado de destilar preconceito em uma apresentação de comédia, Fábio Porchat voltou atrás e publicou um novo pronunciamento sobre o caso. O apresentador apagou os comentários feitos anteriormente, que foram massacrados pelo público, se retratou e tentou se explicar novamente. "Eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada, e com razão. Isso mexeu comigo", afirmou. As informações foram publicadas no Portal Uol.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que Léo Lins apagasse seu canal do YouTube e o vídeo de um de seus espetáculos, publicado em 2022. A juíza Gina Fonseca Correa entendeu que o comediante estaria "reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados". Havia, por exemplo, conteúdo considerado racista nos vídeos.

Em seu primeiro posicionamento, publicado no Twitter, Porchat afirmou não ver problemas nas piadas que ridicularizam minorias sociais. "Ah, mas faz piada com minorias… E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo tudo tudo", dizia um trecho do tuíte."

Agora, Porchat publicou novo vídeo no Instagram e afirmou ter cometido um erro. "Eu tenho pensado bastante nos últimos dias depois das minhas postagens no Twitter. Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente. E eu entendi totalmente as reações. Eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada, e com razão. Isso mexeu comigo", iniciou.

O apresentador apagou os tuítes e disse que o vídeo é seu novo posicionamento oficial, totalmente refeito. "O que eu queria era falar de liberdade de expressão", explicou. "A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura, mas sempre dentro dos limites da lei. A liberdade de expressão não tira de você a responsabilidade do que você diz", pontuou. No fim do vídeo, o comediante reforçou que está ao lado das minorias. "A gente sabe que a lei sozinha não muda cultura, não muda cenário. A mudança de verdade vem dos movimentos sociais, que precisam ser apoiados. Eu valorizo a opinião de cada um de vocês e podem contar comigo sempre. Vamos em frente", concluiu.