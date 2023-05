Morre Armando Guedes Coelho, ex-presidente da Petrobras e da Firjan

Morreu ontem (27), no Rio de Janeiro, o empresário Armando Guedes Coelho, presidente da Petrobras no governo José Sarney (MDB). O velório e a cremação acontecem neste domingo (28), no Cemitério do Caju.

Armando Coelho também presidiu o Conselho Empresarial de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Armando Guedes Coelho nasceu em Goiás e iniciou sua carreira na Petrobras em 1964, como servidor público concursado. Em 1985, assumiu a presidência da Petrobras Comercio Internacional S.A (Interbras).

Em 1986, passou a presiddir a Petrobras Distribuidora (BR). A presidência da Petrobras de fato veio em 1987, no terceiro ano de mandato de Sarney. Ele permaneceu no cargo até 1989.

Após deixar a estatal, atuou na iniciativa privada com a presidência da Fábrica Carioca de Catalisadores e divisão de petroquímica da Companhia Suzano de Papel e Celulose.

Foi presidente do Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Firjan e, em 2012, se tornou presidente emérito da Federação.