Família de SG faz campanha de doação de sangue para bebê prematuro com hérnia ingnal cirúrgica

Philipe de Sousa Menezes tem 49 dias de vida e nasceu prematuro, com 35 semanas - Foto: Divulgação

A família de Philipe de Sousa Menezes, que tem 49 dias de vida e nasceu prematuro com 35 semanas, está fazendo uma Campanha de Doação de Sangue para o pequeno, que está, neste momento, entubado e sedado na UTI da Unidade Hospitalar Leste Fluminense no bairro Camarão, em São Gonçalo, devido a complicações de uma Hérnia ingnal cirúrgica.

A doação, no caso de Philipe, é essencial para a melhora no quadro da anemia do pequeno, devido a queda da taxa de hematócritos.

Para doação de sangue, de qualquer tipo, basta apresentar o nome de Philipe e o código 10333398, nas unidades do Banco de Sangue Serum:

- Unidade Centro: Av. Marechal Floriano, 99, Centro do Rio / Atendimento todos os dias (inclusive feriados) das 7h às 18h

- Unidade Barra: Av. Ayrton Senna, 215, Barra da Tijuca / Casa Shopping, bloco P, pavilhão 1 / Atendimento todos os dias (inclusive feriados) das 7h às 18h

Informações para a doação de sangue para Philipe Sousa | Foto: Divulgação

História de Philipe

O pequeno Philipe de Sousa Menezes tem 49 dias de vida e nasceu prematuro, com 35 semanas.

De acordo com a mãe, Josélia Sousa Pinheiro, "aos nove dias de vida foi identificada uma taxa de icterícia alta e a partir daí uma série de intercorrências vieram a acontecer".

"Na unidade Hospitalar Leste Fluminense de Itaipu foi identificada uma Hérnia Ingnal cirúrgica e após várias situações que envolveram dores intermitentes e constantes no meu filho, foi solicitado a internação para cirurgia, até o momento como eletiva", contou Josélia.

"Porém, ao fazerem os exames pré-cirúrgicos e de entrada no CTI da unidade hospitalar Leste Fluminense do bairro Camarão, em São Gonçalo, foi identificada uma infecção urinária altíssima, associada a anemia aguda e taxas de Hematócrito baixo, precisando de transfusão de sangue urgente, o que no momento foi feito", disse.

O pequeno Philipe apresentou uma pequena melhora após esse processo e uma nova data para cirurgia foi agendada. Porém, de acordo com a mãe, o bebê "adquiriu infecções respiratórias graves (inicialmente bronquiolite e avançando para pneumonia)".

Devido a esse quadro de infecção não houve a cirurgia e, segundo a avaliação médica, Philipe precisa de uma nova transfusão de sangue, essencial para a melhora do seu quadro anêmico.

"A transfusão independe da cirurgia, ele somente poderá operar se não tiver com infecção pois pode entrar em sepse. Peço ajuda de todos, pois esta na UTI, sem poder operar a Hérnia que por ora está redutível e não encarcerada segundo a avaliação médica", declarou Josélia.

A nova data para a cirurgia foi agendada para a próxima segunda-feira (29), mas tudo dependerá do quadro de saúde do bebê.