Niterói recebe maior festival de churrasco do estado neste fim de semana

O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói e conta com curadoria dos chefs Luis Felipe Carril, do Blend Steak Bar e Blend Parrilla, e Luã Tavares, especialista em American BBQ - Foto: Divulgação

O Caminho Niemeyer recebe, neste fim de semana, o Blend BBQ Festival. Considerado o maior festival de churrasco do estado do Rio de Janeiro, o evento tem entrada gratuita e vai até domingo (28), com atrações imperdíveis e, claro, muito churrasco e cerveja gelada. O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói e conta com curadoria dos chefs Luis Felipe Carril, do Blend Steak Bar e Blend Parrilla, e Luã Tavares, especialista em American BBQ.

O festival vai oferecer aos apaixonados por churrasco 15 estações de carnes premium, comandadas pelos principais chefs, assadores e pitmasters do estado, utilizando as mais diversas técnicas de preparo, como o Assado Argentino e Uruguaio, onde as carnes são grelhadas na Parrilla em fogo forte, o American Barbecue, e seus cortes defumados em Pitsmokers e o clássico Churrasco no Fogo de Chão.

O evento também conta com estandes de cervejas artesanais, com diversos tipos de chopp, drinks autorais, área kids, além dos super shows que já são marcas registrada do Blend BBQ Festival, com as melhores bandas da cena fazendo tributos a grandes nomes do pop rock nacional e internacional, como: Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Queen, Pearl Jam e muito mais.

Serviço:

Blend BBQ Festival

Data: 27 e 28 de Maio

Sábado: 12h às 23h e domingo: 12h às 22h

Local: Caminho Niemeyer

Entrada Gratuita