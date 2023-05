Guarda realiza ação de ordenamento urbano em bares e restaurantes de São Gonçalo

A noite de sexta-feira (26) e madrugada deste sábado (27) foram de ações de ordenamento urbano, com fiscalização contra irregularidades em bares e casas noturnas da cidade. As ações aconteceram em locais movimentados por casas noturnas, bares e restaurantes, como a Rua Jaime Figueiredo, no Camarão, Rua Francisco Portela, na Mangueira, e também a Alameda Niterói, no Colubandê.

A operação foi realizada pela Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subscretaria de Fiscalização de Posturas, em uma ação integrada com a Secretaria Municipal de Transportes, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Guarda Municipal , com apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar.

“Estamos percorrendo as principais vias do município, alertando e orientando os comerciantes dos bares e casas noturnas sobre as normas da Prefeitura, como uso do solo e poluição sonora. Nossas ações serão rotineiras. Os estabelecimentos que estão com algum tipo de irregularidade estão sendo notificados e, caso não se adequem e sejam reincidentes em futuras fiscalizações, serão multados”, disse o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

A ação teve início na Alameda Niterói, no bairro Colubandê, com foco nos bares da região e no estacionamento irregular na alameda e também na Rua Ernesto Pereira. O segundo ponto da cidade a ser fiscalizado foi a Rua Jaime Figueiredo, que concentra bares e casas noturnas, nos bairros Camarão e Parada 40. A ação também passou pela Rua Francisco Portela, onde um bar que realizava ocupação irregular do solo foi notificado.

Estabelecimentos com irregularidades, como ocupação inadequada do solo, foram notificados e orientados a recolher objetos como mesas e cadeiras dispostos em espaços não autorizados e também sobre a necessidade de dar entrada, junto à Prefeitura, em pedido para obter licença regular para este fim. Bares e casas noturnas foram alertados sobre os níveis de volume permitidos e sobre perturbação da vizinhança com som alto.

Carros e motos que estavam estacionados de forma irregular foram removidos para o pátio.

Além das ações noturnas, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas vem realizando ações de ordenamento urbano durante o dia, nos principais centros comerciais da cidade, com orientações a comerciantes e vendedores relacionadas ao licenciamento de barracas, horários de comercialização e limpeza. A ação mais recente foi realizada no Espaço Raul Veiga, no bairro Alcântara, na última quarta-feira (24).