Obras de macrodrenagem e pavimentação entregues no Colubandê, São Gonçalo

Esta sexta-feira (26) foi de comemoração para os moradores da Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê, com a entrega das obras de macrodrenagem, pavimentação e construção de calçadas, que também beneficiaram outras dez ruas do entorno. As intervenções foram realizadas para dar fim aos alagamentos que há anos atingiam a região durante períodos de chuva.

‘É uma satisfação estar entregando essas ruas para vocês. A gente sabe do problema que vocês tinham aqui, as ruas não eram pavimentadas, qualquer chuvinha, alagava aqui a José Mendonça de Campos. Causamos um transtorno, mas o fruto vem depois, com a satisfação de vermos essas obras concluídas”, disse o prefeito Capitão Nelson, durante a entrega das obras.

O prefeito Capitão Nelson também falou de outras novidades para o bairro que estão por vir, como a esperada reforma da Praça do Colubandê, que fica às margens da RJ-104 e há anos é aguardada pelos moradores. Até o fim do ano as intervenções na área de lazer devem ser iniciadas. Outra grande obra anunciada, que já está em execução, é a Clínica da Família.

A comemoração da entrega das obras aconteceu com uma festa para a população, com recreação para as crianças, através da Caravana de Arte e Lazer, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg). A Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo também agitou o público, que cantou e dançou com os clássicos da nossa música, sob a regência do Maestro Paulo Guarany.

A Avenida José Mendonça de Campos via é um dos mais importantes corredores viários da cidade, com seus 3,2 km de extensão, faz ligação com a Rodovia RJ-104. Foram dias de interdições, desvios de tráfego, máquinas pesadas cruzando as ruas. Um trabalho complexo, mas que foi realizado para levar qualidade de vida aos moradores e comerciantes do bairro.

Para sanar o problema dos alagamentos, várias frentes de obras e preparação foram realizadas, com limpeza de afluentes do Rio Alcântara, que corta a região e obras de drenagem e pavimentação que permitem o escoamento da água através das novas galerias de águas pluviais. “Muitas pessoas falavam que era impossível resolver esse problema no Colubandê. Todos os moradores e os gonçalenses que passam diariamente por aqui sabem que, com pouco tempo de chuva fraca, a gente via se formar um piscinão na José Mendonça de Campos. E esse era o argumento para não fazerem a pavimentação das ruas do bairro. Temos a grata satisfação de ouvir o relato dos moradores que, mesmo em chuvas fortes que atingiram a cidade, essas obras entregaram de fato o que se propunha. A avenida não alagou, mesmo diante de uma chuva fora do comum que atingiu a nossa cidade em fevereiro”, comemorou o deputado estadual Douglas Ruas, que esteve à frente do planejamento das intervenções quando ainda era secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.

Moradores da região relataram o quanto os alagamentos provocavam transtornos e associados à falta de pavimentação, tornavam-se empecilhos até mesmo para que as pessoas caminhassem nas ruas.

“Passei mais ou menos dez anos pedindo essas obras para a Prefeitura, para vários prefeitos que passaram. Fizemos até um abaixo assinado com os moradores. Investir no cidadão é investir no país. Precisamos de educação, saúde e amor ao próximo. Vamos conservar o que foi dado para gente”, disse Eliseu Vilar, morador há 22 anos do bairro.

Estiveram presentes juntos ao prefeito Capitão Nelson para a entrega das obras o vice-prefeito Sérgio Gevú e, representando o Legislativo Municipal, o secretário de Habitação e vereador licenciado, Pedro Pericar, além do secretariado municipal e vários vereadores..

As intervenções tiveram início em março de 2022, através de um pacote de obras cujos investimentos ultrapassam R$ 17 milhões.