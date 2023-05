Miguelzinho do Cavaco fará o show de abertura do Raça Negra neste sábado em Maricá

Miguel Vicente ,o menino prodígio da música, se apresenta no aniversário de 209 anos de Maricá neste sábado, 26 de maio, onde fará a abertura do show do Raça Negra. "Miguelzinho do Cavaco" chegou de Itaperuna e foi direto cumprir agendas pela cidade de Maricá, onde se encontrou com a deputada estadual Zeidan num almoço no restaurante do Alexandre, no Boqueirão.

Miguelzinho começa a despontar no mundo da música | Foto: Divulgação

Zeidan se encantou com o talento do jovem, que começou no cavaquinho aos três anos de idade, como uma brincadeira. Natural de Itaperuna, Noroeste do Rio de Janeiro, “Miguelzinho do Cavaco” vem se destacando nas redes sociais de grandes artistas da música nacional e já tocou ao lado de Diogo Nogueira, Thiaguinho, Péricles, Dilsinho, Daniela Mercury, Xande de Pilares, Mumuzinho e Sorriso Maroto.



"Miguelzinho é uma promessa no mundo da música, muito simpático e talentoso é desses que tem um futuro brilhante pela frente e merece muitas oportunidades. Fico feliz que a Prefeitura de Maricá tenha aberto as portas para ele se apresentar no aniversário da cidade e tenho certeza que será enorme sucesso", declarou a deputada que é vice-presidente da ALERJ e fã de carteirinha do jovem artista.

Miguel Vicente tem apenas 12 anos e alcançou quase 900 mil seguidores ao postar vídeos em que toca sambas e pagodes em seu cavaquinho. "Já toquei com muita gente e gosto de todos eles. Estou feliz em estar aqui em Maricá e aproveitei também a oportunidade para conhecer a lagoa e o mar", disse o artista, encantado com as belezas naturais da cidade.

O encontro contou ainda com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário da Prefeitura do Rio de Janeiro, Diego Zeidan.