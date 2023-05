Entorno da rodoviária do Rio tem mudanças no trânsito para obras do Terminal Gentileza

Motoristas enfrentarão mudanças na rota ao passar pela região portuária do Rio de Janeiro. A partir das 22h desta sexta-feira (26), o trânsito no entorno do Terminal Gentileza sofrerá um desvio na interseção entre a Rua Equador e a Rua General Luís Mendes de Morais, além da alça de subida para o Viaduto do Gasômetro, do lado oposto ao Terminal Rodoviário Novo Rio. Segundo a prefeitura do Rio, essa alteração no tráfego deverá permanecer em vigor pelos próximos dois meses.

Os veículos que seguem pela Rua Equador com destino ao Viaduto do Gasômetro continuarão podendo subir normalmente a alça de acesso em direção à Avenida Brasil e à Ponte Rio-Niterói. No entanto, os demais veículos com destino à Linha Vermelha e à Avenida Francisco Bicalho deverão seguir à esquerda, passando por um trecho estreitado devido às obras. O canteiro de obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que atualmente interdita parcialmente o lado direito do início da Rua General Luís Mendes de Morais, será deslocado para o lado esquerdo da via.

Devido às obras do VLT, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informa que os ônibus municipais e intermunicipais que trafegam pela Rua Equador com destino à Rua General Luís Mendes de Morais terão seus itinerários desviados. O novo trajeto será o seguinte: Rua Equador, Rua Cordeiro da Graça, Praça Marechal Hermes, Rua Geógrafo Milton Santos, Rua General Luís Mendes de Morais, retorno, Praça Dinah de Queiroz, Avenida Francisco Bicalho.

Em decorrência do desvio na região, um ponto de ônibus na Via Binário do Porto, no sentido Rodoviária, será desativado e realocado para um local próximo, na esquina da Rua Cordeiro da Graça com a Avenida Cidade de Lima. Essa medida visa garantir a continuidade do serviço de transporte público na região afetada pelas obras.