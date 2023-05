Equipe do Prime Video ironiza Netflix em tweet

A rivalidade entre as plataformas de streaming não é novidade, e a equipe britânica do Prime Video não perdeu a oportunidade de brincar com a Netflix. Na noite de quinta-feira (25), eles usaram toda a sua ironia em um tweet que fez uma gozação com a concorrente. O post retuitava uma mensagem antiga, datada de março de 2017, que dizia "Amar é compartilhar senhas", acompanhada de uma imagem da tela inicial do programa com seis perfis conectados.

Essa publicação foi claramente uma referência à recente decisão da Netflix de coibir o compartilhamento de senhas entre usuários que moram em residências diferentes. No Brasil, os usuários já começaram a receber emails informando sobre essa mudança a partir de terça-feira (23). No entanto, ao contrário da Netflix, o compartilhamento de senha e conta ainda não é uma questão para os assinantes do Amazon Prime Video. O serviço se orgulha em oferecer suporte aos diferentes perfis, permitindo que os históricos de exibição dos usuários sejam mantidos separados, além de possibilitar até três transmissões simultâneas nos compartilhamentos.

Como era de se esperar, a decisão da Netflix não foi bem recebida pelos usuários brasileiros. Assim como os assinantes na Espanha, que provocaram uma debandada de mais de um milhão de assinantes, de acordo com a revista Times, o termo "R$ 12,90", que será o valor da taxa extra no Brasil, rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais.

Na quarta-feira (24), os usuários irritados ganharam um aliado de peso: o Procon-SP. O órgão estadual de defesa do consumidor anunciou em seu site que, devido ao grande número de consultas recebidas em suas redes sociais, irá notificar a Netflix para prestar esclarecimentos.

O Procon-SP, embora não tenha divulgado o número exato de denúncias recebidas, manifestou o interesse em entender o que exatamente a Netflix está comunicando aos seus assinantes. Por isso, pediu a todos os usuários que receberam a comunicação sobre a nova forma de cobrança e consideram-na irregular, que registrem formalmente a ocorrência no site do órgão.