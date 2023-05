Sertanejo Bruno faz acordo com influencer e irá pagar indenização por piada sexista

O cantor sertanejo Bruno, que faz dupla com Marrone, fechou um acordo de indenização por danos morais à uma influencer por ter publicado, em sua conta no Instagram, uma imagem dela ao lado de uma amiga com uma legenda sexista. A defesa do sertanejo aceitou pagar R$ 10 mil à influenciadora digital Thaliane Pereira para encerrar a ação.

No dia 4 de abril, foi realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, uma audiência de conciliação entre os envolvidos, mas o cantor já havia cumprido o acordo e postado sua retratação nas redes sociais no dia 13 de fevereiro, embora já tenha apagado a postagem de retratação de seu perfil.

A advogada Gabriella Pontes Garcia, responsável pela defesa de Thaliane, afirmou que a propriedade da ação era a de demonstrar as consequências de ações como a de expor outras pessoas ao ridículo, colocando-os em situações constrangedoras.

Na imagem, compartilhada no ano passado, Thaliane aparece em um barco segurando um peixe ao lado da amiga Luana Targino. Na legenda, o cantor escreveu: “Tilaska, Tilápia e Tikebra”. A publicação foi apagada pelo sertanejo pouco tempo depois.