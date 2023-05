Câmara do Rio vai homenagear Vinícius Júnior com Medalha Pedro Ernesto

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta última quinta-feira (25), a proposta da vereadora Mônica Cunha de conceder ao atacante Vinícius Júnior, a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara, devido ao posicionamento e luta antirracista do jogador brasileiro.

O atleta tem enfrentado várias ofensas de cunho racial em diversas partidas. No último domingo, Vini denunciou ao árbitro um dos agressores e o jogo foi paralisado. O incidente tem mobilizado atos em todo o mundo, em solidariedade ao jogador.

Outra homenagem, no âmbito estadual, também deverá ser feita ao jogador. A deputada Verônica Lima, propôs a Alerj ( Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ), a entrega da Medalha Tiradentes, maior honraria do Governo do RJ.