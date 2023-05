Atitude honesta de taxista que tenta devolver valor a passageiro viraliza

A atitude honesta de um taxista vem conquistando a internet nesta semana, após sua história viralizar nas redes sociais. O motorista profissional Luccas Menezes compartilhou em suas redes sociais um incidente ocorrido no último domingo durante uma corrida em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que resultou em um pagamento duplicado.

Luccas, que trabalha no ponto da Feira de Tradições Nordestinas, relata que a viagem estava programada para o bairro de Guadalupe, também na Zona Norte. No entanto, um problema na máquina de cartão de débito causou o erro de duplicidade no pagamento. "A corrida foi paga no cartão de débito. Na hora de passar o cartão, a máquina descarregou e tivemos que esperar para recarregá-la. Passamos o cartão novamente e o pagamento foi aprovado. Hoje de manhã, ao conferir minha conta, percebi que o valor tinha sido cobrado duas vezes", explicou o taxista.

Imediatamente, Luccas decidiu agir de forma honesta e publicou nas redes sociais um pedido para que o passageiro entrasse em contato com ele para que pudesse devolver o valor cobrado a mais. A história do taxista logo se espalhou pela internet e foi compartilhada em uma página do bairro de Guadalupe no Facebook, recebendo milhares de reações, compartilhamentos e comentários positivos.

A publicação na página local alcançou mais de 3,8 mil reações e 2,1 mil compartilhamentos, além de receber 677 comentários, a maioria deles elogiando a atitude honesta do motorista. Uma usuária escreveu: "A honestidade é o caminho, e sendo correto, muitas coisas boas acontecerão em sua vida. Deus vê tudo". Outra seguidora destacou que o mundo precisa de mais pessoas como o taxista: "Meus parabéns, é de pessoas como você que o mundo precisa, e isso me faz acreditar que ainda existe esperança para a humanidade. Que Deus te abençoe, proteja e guarde de todo mal".