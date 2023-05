Ciug abre inscrições para curso de Informática

Quem pretende cursar Informática no Centro Interescolar Ulysses Guimarães (Ciug), no Porto da Madama, em São Gonçalo, deve ficar atento às datas de matrícula. As inscrições serão feitas presencialmente na unidade, a partir das 8h, na próxima segunda-feira (29), para quem pretende estudar de manhã; na terça-feira (30), para quem prefere o turno da tarde; e na quarta-feira (31), para o turno da noite.

É importante salientar que a matrícula será feita por ordem de chegada e que as vagas são limitadas. Para se matricular, o candidato deve ter idade mínima de 13 anos para os turnos manhã e tarde, e 15 anos para o turno da noite.

O interessado também deve ter cursado ou estar cursando o sétimo ano do ensino fundamental e apresentar toda a documentação exigida pela unidade.

Documentos necessários no ato da matrícula (originais e cópias):

- Identidade ou Certidão de Nascimento;

- CPF do aluno e do responsável;

- Laudo médico em caso de aluno PCD;

- Comprovante de Escolaridade;

- Comprovante de Residência;

- Uma foto 3x4.