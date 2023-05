Prefeitura de Niterói vai inaugurar obras na Mem de Sá neste sábado (27)

A Prefeitura de Niterói vai inaugurar, no próximo sábado (27), as obras na Rua Mem de Sá, em Icaraí. Nesta quinta-feira (25), uma equipe da Prefeitura de Niterói foi vistoriar o local, que passa pelos últimos detalhes da obra, que faz parte do Plano Niterói 450 Anos. O projeto vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas por dia.

O local ganhará uma praça que liga a Rua Castilho França à Rua Miguel de Frias. O objetivo é melhorar a mobilidade na região, já que o acesso a Icaraí vai ser facilitado com uma nova ligação da Rua Roberto Silveira com a Fagundes Varela, mesmo durante o horário da faixa reversível.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a relevância das intervenções feitas no local, que é também mais uma área verde da cidade.

“Abrimos esse espaço com mais uma área verde aqui em Niterói. Mas, além disso, essa obra permitirá uma grande melhoria ao acesso a Icaraí e tem como objetivo equacionar os problemas de trânsito do local. Além da intervenção da nova rua e da praça, fizemos outras intervenções no entorno, como melhorias nas calçadas e nas travessias, e a remoção dos fios aparentes, o que fez toda a diferença no visual do local”, afirmou o prefeito.

A obra teve a ordem de início assinada em setembro do ano passado e passou por diversas fases. Com 640m², a praça ganhou bancos em concreto e madeira, lixeiras, canteiros, rampas de acessibilidade, postes de iluminação com toda fiação subterrânea e um paisagismo que privilegiou espécies nativas da Mata Atlântica: mudas de ipês amarelos, roxos e três mudas de jacarandá. Nesta sexta-feira (26), a prefeitura vai trabalhar na finalização dos últimos detalhes de paisagismo e na pintura no asfalto.

O secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier, enfatizou a importância da obra para a mobilidade de Niterói.

“Essa praça é uma obra prevista no Plano de Mobilidade e tem como objetivo resolver grande parte dos problemas que os moradores daqui vivenciam todos os dias na Av. Roberto Silveira, que é a virada para a Rua Miguel de Frias. Hoje, essa curva opera acima da capacidade e gera um conflito com quem vem da Marquês do Paraná e da ponte em direção a Icaraí. A partir dessa obra, quem vem da própria Roberto Silveira, pela manhã, como quem vem do Jardim Icaraí ou de Santa Rosa não precisará ir até o Centro para acessar a Miguel de Frias na hora da reversível”, explicou o secretário.

O presidente da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Gilson Souza, lembrou que a praça também beneficiará ciclistas e pedestres.

“A obra também beneficiará os ciclistas, que reclamam muito do tempo de travessia do sinal em frente ao Rio Cricket. Fizemos uma reorganização dos tempos de sinais e conseguimos ampliar o tempo de travessia deste sinal”, destacou Gilson Souza.

Também participaram da vistoria os secretários municipais de Conservação e Ordem Pública, Dayse Monassa; de Obras, Vicente Temperini; e o presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antônio Lourosa.

A praça - A praça que integrará o novo quarteirão da Rua Mem de Sá com a Miguel de Frias levará o nome de José Bedran Simões. Falecido em 2021, Bedran foi um engenheiro que atuou na área de saneamento de Niterói por muitos anos. Trabalhou na Cedae, foi consultor da Águas de Niterói e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF). Além disso, Bedran fez diversos projetos para a prefeitura, como o do mergulhão da Marquês de Paraná.