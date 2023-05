São Gonçalo sedia evento religioso na Praia das Pedrinhas

A Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, irá receber, no próximo domingo, o “1º Presente às Mães Pretas de Terreiro-Águas que louvam Osun”, a partir das 9h. O evento, que foi idealizado pelo Axé Bambuzal, é uma realização da Afoxé Tuala Bumoxi, com apoio das Coordenadorias de Assuntos Religiosos e de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Gonçalo.

A celebração será realizada em alusão ao mês das mães, como forma de homenagear todas as mães dos povos de terreiros.

“O evento foi criado com a ideia de organizar nossos grupos em momentos de afirmação e reforço de identidade, construindo atividades para que sejamos ouvidos e não só escutados por toda a sociedade, visto que São Gonçalo é o berço de uma das mais tradicionais religiões de matriz africana no Brasil”, disse o babalorixá Gilmar Hughes de Oya.

Durante a celebração, que vai contar com a presença de dezenas de terreiros da cidade de São Gonçalo, o público terá acesso a barraquinhas com comidas típicas e apresentações de música e danças.

Para a realização do evento, o tráfego de veículos será interditado na Rua Sérgio Martins de Carvalho, no trecho compreendido entre a Rua Ribeiro e a Rua Ponta Grossa. Vão permanecer em sentido único as ruas Magalhães Bastos, Nova Jersey e Ponta Grossa. Será proibido o estacionamento de veículos na Rua Ponta Grossa durante todo o período de realização do evento.

O esquema de trânsito para a festa é válido das 17h do sábado (27) até às 6h da segunda-feira (29).

Serviço:

1º Presente às Mães Pretas de Terreiro-Águas que louvam Osun, domingo, a partir das 9h, na Praia das Pedrinhas, Boa Vista. Evento gratuito.