Lutadoras musas do Onlyfans devem se enfrentar em breve

As lutadoras australianas Ebanie Bridges, atual campeã do peso-galo feminino da Federação Internacional de Boxe (IBF), e Avril Mathie, estão cogitando um possível confronto no ringue. Elas são conhecidas não só por suas carreiras de sucesso no boxe, mas também por seus conteúdos provocantes no OnlyFans.

Após sua vitória contra Shannon O'Connell em dezembro, mantendo seu cinturão, Bridges está em busca de uma nova oponente e lançou o desafio à compatriota, afirmando que uma luta entre as duas geraria grande expectativa entre os fãs e traria um alto retorno financeiro.

"Qualquer coisa que eu faça precisa render dinheiro, precisa fazer sentido. Estou em um ponto da minha carreira em que sei que sou a rainha da categoria e todos me amam. Obviamente, gostaria de lutar contra as campeãs, mas se não for contra elas, adoraria enfrentar Avril Mathie", declarou a atual detentora do cinturão.

No entanto, apesar do desejo mútuo das lutadoras, é improvável que a luta aconteça em um futuro próximo, principalmente devido à lesão sofrida por Avril Mathie, após ser atropelada por uma moto. As circunstâncias da lesão e a recuperação de Mathie podem impactar a possibilidade do confronto ocorrer nos próximos meses.

Embora os fãs estejam ansiosos por um eventual embate entre as duas atletas, será necessário aguardar para ver se essa luta emocionante se concretizará no futuro, levando em conta as condições físicas e as agendas de ambas as lutadoras.