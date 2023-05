Previsão do tempo é de clima ameno e estável até sábado no Rio

Nesta quinta-feira (25), o clima segue estável. O dia foi de sol, variando entre céu aberto e parcialmente nublado, mas sem chuva. O tempo será influenciado pela atuação de um sistema de alta pressão no oceano, por isso, as temperaturas permanecem amenas, com mínima de 17°C e máxima de 30°C. Os ventos estarão com intensidade fraca a moderada.

Nos próximos dois dias, um sistema de alta pressão permanecerá atuando sobre a cidade. Na sexta-feira (26), a temperatura prevista tem mínima de 15°C e máxima de 31°C. Já no sábado (27), a mínima será de 14°C e a máxima de 32°C. Não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados.

Já no domingo (28), a previsão indica que uma frente fria deve chegar na cidade, o que irá influenciar o tempo. As temperaturas devem ficar em torno de 16°C,a mínima, e a máxima 32°C, com predomínio de céu parcialmente nublado ao longo do dia, mas sem possibilidade de chuva. Na parte da tarde, os ventos apresentarão intensidade.

Uma frente fria deve chegar na cidade na segunda-feira (29). Assim, as temperaturas devem cair com a máxima de 23°C e mínima de 17°C. O ceú estará com nebulosidade, variando entre nublado e encoberto ao longo do dia. Há previsão de chuva de intensidade fraca a moderada a partir da tarde. A chuva poderá passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os ventos apresentarão intensidade moderada a forte (acima de 52 km/h).