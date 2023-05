São Gonçalo e Maricá registram grande número de queimadas entre janeiro e abril

O predomínio do tempo seco do Outono, acarreta problemas pela falta de chuva e umidade no ar. Muitas ocorrências de incêndios florestais são registradas , nessa época, em decorrência das queimadas.

De acordo com o Programa Linha Verde do Disque Denúncia, entre janeiro e abril de 2023, já foram registradas 75 denúncias sobre queimadas. Dessas denúncias, 43 são dos municípios do Rio de Janeiro, Petrópolis, Maricá e São Gonçalo.

O Disque Denúncia disponibiliza o número 0300 253 1177 para denunciar suspeitos e queimadas nas matas, decorrentes da queima de lixo nos quintais , queima de troncos de árvores, folhas, mato seco; além da queda de balões .