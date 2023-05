Golpista debocha de cariocas que tentavam comprar ingresso para festival MITA

Um grupo de cariocas acabou caindo em um golpe ao tentar comprar ingressos para o festival MITA, que acontece no próximo sábado (27), no Rio de Janeiro. O suspeito de praticar o crime de estelionato ainda debochou da situação. “Almoçando com dinheiro da sua amiga”, afirmou o suspeito para a amiga de uma das vítimas.

Segundo informações do g1, ao menos cinco pessoas realizaram pagamentos para o acusado e receberam ingressos falsos. Mesmo após ser descoberto pelas vítimas, o suspeito não tem vergonha ou medo de ser punido.

De acordo com registros na internet, o suspeito faz parte do círculo social das vítimas e negociava ingressos falsos do festival por R$ 400. Ele também enviou o mesmo arquivo adulterado para todas as vítimas.

A desconfiança sobre o golpe se deu porque ele enviou um ingresso de má qualidade para as vítimas.

“Ele continua postando no Instagram, fotos relaxando, bebendo cerveja, tudo com o nosso dinheiro. As vítimas do golpe continuam seguindo ele no Instagram. Ele não excluiu ninguém. As vítimas podem ver ele vivendo uma vida normal com o dinheiro delas. Ele está viajando e gastando o nosso dinheiro”, disse uma das vítimas.

“Ele falou que poderia estornar o valor se eu não quisesse mais o ingresso. Ele se mostrava confiável: tinha foto com vários amigos meus nas redes sociais, passava uma confiança, parecia ser uma pessoa ativa nas redes sociais e não tinha cara de golpe”, prosseguiu a jovem.

“Como ele me passou confiança, eu fiz o pix para ele. Ele me mandou o PDF do ingresso na hora, mas a imagem estava ‘pixelada’ e bem diferente do ingresso da minha irmã. Achei estranho e perguntei para ele por que estava sem qualidade e com o nome de outra pessoa que não era o dele. Ele disse que era do primo dele”, completou.

Para tentar convencer as vítimas de que era uma pessoa de confiança, o suspeito enviou fotos do próprio documento de identidade. O arquivo foi salvo por uma das vítimas e será usado para ajudar os investigadores na apuração da polícia.

Vítimas receberam o mesmo ingresso falso do suspeito | Foto: Reprodução

As vítimas registraram o golpe na Polícia Civil, que abriu uma investigação e afirmou que "as investigações estão em andamento e agentes realizam diligências para apurar os fatos".