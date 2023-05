Parte do prédio histórico dos Correios desaba no Centro do Rio

Parte da fachada , que já apresentava rachaduras, do prédio histórico dos Correios, na Rua Visconde de Itaboraí com a Travessa Tocantins, no Centro do Rio, desabou nesta quinta-feira (25). O imóvel é tombado pelo IPHAN ( Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ).

Pedestres que passavam pelo local, se assustaram com o barulho e a queda de parte da estrutura, mas ninguém ficou ferido.