Gripe Aviária: Estado do Rio confirma segundo caso de ave silvestre com H5N1

As autoridades estaduais estão intensificando as ações de monitoramento e prevenção para evitar a disseminação do vírus - Foto: Reprodução

O Governo do Estado do Rio confirmou o segundo caso de uma ave silvestre migratória contaminada com o vírus da Influenza Aviária, também conhecido como H5N1. A ave é um trinta-réis-de-bando que foi recolhida por profissionais da empresa AMBIPAR na praia de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Não houve exposição de pessoas à ave contaminada e não há registros de transmissão para humanos no Estado.

Na cidade de Cabo Frio, a ave foi recolhida por técnicos e o Serviço Veterinário Oficial (SVO) foi notificado, realizando a coleta de amostras para análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. O monitoramento está sendo realizado em Campos dos Goytacazes, onde foi levada uma outra ave, encontrada em São João da Barra.

No Norte Fluminense, as quatro pessoas que apresentaram sintomas respiratórios foram testadas para H5N1 e os resultados foram negativos. Por precaução, o monitoramento será feito por dez dias.

As autoridades estaduais estão intensificando as ações de monitoramento e prevenção para evitar a disseminação do vírus.

O Ministério da Agricultura decretou emergência zoosanitária em todo o território nacional para evitar a propagação da doença na produção de aves e preservar a fauna silvestre e a saúde humana.

A população deve evitar o contato direto com aves caídas, mortas ou vivas, domésticas, silvestres, exóticas e migratórias, assim como com mamíferos aquáticos. Qualquer suspeita de animal contaminado deve ser comunicada imediatamente ao Núcleo de Defesa Agropecuária da região ou à Coordenação de Vigilância Ambiental do município. Criadores de aves também devem intensificar as medidas de biossegurança em suas granjas, seguindo as normas vigentes.