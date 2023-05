Motociclista morto na Ponte será enterrado em Niterói nesta quinta (25)

O motociclista que morreu após colidir contra um caminhão na Ponte Rio-Niterói, na manhã de ontem (24), será enterrado nesta quinta-feira (25) em São Gonçalo. O empresário Genildo Santos, de 32 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu ainda no local.

Mais conhecido como 'Geeh', o empreendedor que estava noivo perdeu o controle da moto e bateu na traseira do caminhão na via no sentido Niterói, na altura do Vão Central. Uma equipe de socorro da concessionária chegou a ser acionada, porém já não havia mais o que fazer para salvar a vida da vítima.

O sepultamento de Genildo está previsto para a tarde desta quinta-feira (25), às 16h, no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição de Niterói, no Barreto.