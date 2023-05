Após vaquinha, corpo de gonçalense que morreu no Chile é enterrado em São Gonçalo

No último sábado (20), os familiares de Raphael da Silva Casanova se despediram do gonçalense, enterrado no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. O corpo de Raphael chegou ao Brasil através do translado, na última sexta-feira (19) por volta das 20 horas.

''Quero agradecer a todos que ajudaram a gente, não só com a contribuição, aos que ajudaram compartilhando, orando e torcendo pela a nossa família, agradecer a vocês sobre reportagem, por terem se solidarizado pela nossa luta e nos ajudado na mídia, sou grata a todos! Graças a Deus conseguimos trazer o meu irmão e dar o descanso eterno a ele'' agradeceu Juliana da Silva, irmã de Raphael.

Leia mais: Familiares de gonçalense morto no Chile fazem vaquinha para trazer o corpo para o Brasil

Raphael da Silva, morreu no Chile, vítima de complicações desenvolvidas por uma catapora, no dia 9 deste mês. A família criou uma vaquinha online para custear o traslado que pudesse trazer o corpo do homem para o Brasil, para que o brasileiro não fosse enterrado como indigente.

Raphael já morava no Chile há seis anos e não pretendia voltar a morar no Brasil, até que foi acometido uma catapora que, quando não tratada imediatamente, pode ser fatal.