Vídeo: uma pessoa fica ferida em capotamento no Barreto

O capotamento de um carro, no início da manhã desta quinta-feira (25), deixou uma pessoa ferida no bairro do Barreto, em Niterói. O acidente aconteceu na Rua Benjamin Constant, na altura do número 355 e na pista sentido Centro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 5h55, para prestar socorro à vítima, porém ela teria recusado o atendimento dos militares.

O trânsito ficou congestionado logo após o acidente e as duas pistas da via precisaram ser interditas para a retirada do veículo.