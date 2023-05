Búfalo desorientado invade RJ-104 e deixa motoristas assustados

Um búfalo descontrolado invadiu a RJ-104, na altura de Tribobó, em São Gonçalo, no início desta quinta-feira (25), causando congestionamento na via, que naturalmente já possui um trânsito lento. As duas pistas chegaram a ser fechadas por alguns minutos para a retirada do bovino do local.

Segundo testemunhas, ele chegou a ser visto na região do Colubandê, ainda de madrugada. Já durante a manhã, o bovino foi visto correndo entre os carros, na RJ-106, até se machucar. Para a apreensão do animal, os agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) utilizaram uma corda para imobilizar e retirar o animal da via em segurança.

O animal será levado para um curral em Rio Bonito.