Rodoviários recebem orientações sobre prevenção de acidentes e saúde

Dando prosseguimento aos eventos do Maio Amarelo, o mês de conscientização sobre acidentes e cuidados no trânsito, o Departamento de Educação para o Trânsito da Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na manhã e tarde desta terça-feira (24), o Projeto Saúde e Educação / Prevenção de Acidentes. A ação desta quarta-feira foi realizada na garagem da empresa de ônibus Fagundes, no bairro Vista Alegre.

Junto com o objetivo de alertar os trabalhadores de transporte coletivo sobre os acidentes e segurança no trânsito, os trabalhadores, que têm uma rotina muito corrida e muitas vezes acabam deixando a saúde em segundo plano, tiveram a oportunidade de ter um momento para o autocuidado, com serviços de saúde do homem, testes de IST/AIDS, imunização para gripe e covid-19, aferição de pressão arterial, saúde bucal, psicologia e fisioterapia.

“Esse trabalho é importante, pois além do trabalho de prevenção de acidentes, a saúde dos trabalhadores reflete diretamente no serviço que eles acabam prestando à população quando estão nas ruas. Um colaborador consciente e orientado quanto à sua própria saúde é um profissional que tem mais qualidade de vida”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.

O projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria de Saúde e Defesa Civil e Sest-Senat e acontece em função da Campanha Nacional Maio Amarelo 2023: “No Trânsito, Escolha a Vida”.

O Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem também esteve presente, com orientações sobre a importância do autocuidado com a saúde, da importância de exames periódicos e também de manter a vacinação em dia. O Programa Municipal de Saúde da População Negra realizou atendimentos com orientações que levam em conta a promoção da igualdade racial e também fatores genéticos que podem levar a casos de hipertensão arterial, diabetes e doenças falciformes na população negra.

Motoristas, manobristas e mecânicos também puderam aprender a importância da ginástica laboral, uma ferramenta importante para os trabalhadores que passam horas exercendo funções que exigem bastante do corpo.

O Departamento de Educação Para o Trânsito realiza este trabalho anualmente, com reflexo positivo em relação ao número de atendimentos e também na conscientização dos trabalhadores sobre a importância de cuidar da própria saúde.