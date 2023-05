Twitter suspende perfil que vazou fotos do corpo de Marília Mendonça no IML

O Twitter suspendeu o perfil associado a André Felipe de Souza Alves Pereira, réu pelo vazamento de fotos do corpo da cantora Marília Mendonça no IML. De acordo com certidão anexada ao processo iniciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF), a suspensão consta desde o dia 15 de maio, mais de duas semanas após a determinação da Justiça para que a conta fosse excluída da rede social, publicada em 27 de abril.

André Felipe foi denunciado pelo vazamento das fotos de Marília e também por ter sido responsável pela divulgação de imagens do cantor Gabriel Diniz, que foi vítima de acidente aéreo, assim como a cantora sertaneja. O jovem é acusado de vilipêndio de cadáver, crime contra o respeito aos mortos, pela publicação de links que direcionavam para as fotos.

Além disso, o homem também enfrenta denúncias de divulgação do nazismo, racismo e xenofobia por postagens que fez no mesmo perfil entre junho de 2022 e de abril de 2023. Segundo nota divulgada pelo MP-DF, "o acusado fez uso ainda de documento identidade falso e atentou contra a segurança e funcionamento das atividades escolares", ao disseminar mensagens exaltando e incentivando atentados em escolas.

André Felipe de Souza Alves Pereira foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal no dia 17 de abril. Uma audiência para julgar o caso está marcada para 30 de junho.

Atualmente, ao acessar a conta citada pelo Ministério Público no processo, não é possível visualizar informações como foto de perfil ou biografia. "O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter", diz uma mensagem da plataforma.