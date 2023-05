Estruturas são demolidas e réplica de arms apreendidas em ação na Zona Norte do Rio

Quatro construções foram demolidas nesta quarta-feira (24/05) em uma operação da Secretaria de Ordem Pública da capital na comunidade Rato Molhado, em Sampaio, Zona Norte do Rio. Uma réplica de arma de fogo foram apreendidas e um incêndio foi contido durante a ação, que tinha como objetivo remover estruturas irregulares no local e abordar pessoas em situação de rua na região.

A região, segundo a Secretaria, vive sob influência do crime organizado. Algumas construções não autorizadas com fins comerciais estariam funcionando na região. Durante a operação, um dos moradores da região ateou fogo em uma das estruturas e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter o incêndio. Quatro construções em alvenaria erguidas embaixo de um viaduto foram demolidas e 25 estruturas de tapume e madeiras, que ocupavam um terreno de 150 m², foram removidas.

No local, os agentes encontraram ainda uma réplica de arma e um adaptador de pistola, além deduas ligações clandestinas de água e quatro de luz, que foram desfeitas. As Secretarias de Assistência Social e Conservação, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e as empresas Rio Luz e Águas do Rio colaboraram com a ação. Mais de 16 toneladas de entulho foram removidas pela Comlurb.