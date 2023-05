Madrinha manda totem em seu lugar para participar de casamento da melhor amiga

Há anos morando na Espanha, a designer de moda Lianna Nogueira não conseguiria vir para o casamento da melhor amiga, a gerente de marketing Ágata Lago, que aconteceu na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Para estar presente, de alguma forma, na cerimônia, Lianna enviou um toten em formato de corpo feminino com um tablet acoplado no lugar do rosto. Ela usou o tablet para fazer uma videochamada.

A distância do Oceano Atlântico não foi empecilho para a madrinha e a criatividade impressionou todos os convidados.

O toten entrou acompanhado do padrinho, como a cerimônia costuma ser. “Deu super para curtir, foi maravilhosa a ideia. A gente sonhou muito com esse momento. Ela é minha amiga desde a infância. Eu sempre sirvo entretenimento, e não foi diferente”, brincou a madrinha.

A ideia veio da própria noiva.

“Como eu já estou acostumada na profissão a resolver problemas, nós usamos a criatividade. Pedi para uns conhecidos de gráficas, tudo isso para a minha madrinha participar”, disse a noiva.