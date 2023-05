Mãe é criticada e ameaçada por dançar com vestido transparente em festa da filha no RJ

Após a repercussão do vídeo onde a autônoma Brenna Azevedo, de 27 anos, aparece dançando com um vestido transparente no aniversário de três anos da filha no último sábado (20), a moradora da cidade de Mesquita vem recebendo uma enxurrada de ataques, ameaças e precisou até deixar de levar a filha na escola.

"As pessoas repercutiram (o vídeo) de uma forma que eu não imaginava. Todo dia recebo mensagens pavorosas: me chamam de safada, piranha, narcisista, até de desgraçada, lixo, e de péssima mãe. As pessoas não têm noção, até me ameaçam", desabafou Brenna em entrevista ao O Globo. "Ninguém sabe do meu dia a dia com a minha filha, do apoio da minha família para a gente dar educação para ela", completou.

Brenna e sua filha usavam, cada uma, um vestido, porém, antes de ir à mesa do bolo, a autônoma decidiu fazer uma "surpresa" para os convidados | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Brenna convidou para a festa, realizada em Belford Roxo, apenas pessoas próximas, amigos e parentes, que curtiram a brincadeira antes de cantarem o "parabéns" para sua filha.

Durante a comemoração, Brenna e sua filha usavam, cada uma, um vestido, porém, antes de ir à mesa do bolo, a autônoma decidiu fazer uma "surpresa" para os convidados.

"O gerente do salão de festas me chamou e perguntou se haveria troca de vestido, falei que sim. Coloquei na minha filha o vestido da Minnie. Já eu, que estava bastante eufórica, experimentei o vestido (transparente) e me senti à vontade, apesar de ter comprado o tapa-sexo para os seios anteriormente. Como todo mundo ali era bem íntimo e a galera me conhece, achei que não tinha problema nenhum. Quando entrei na festa, os convidados começaram a se divertir, filmando, pulando, dançando e batendo palma, foi uma surpresa que fiz para eles", disse.

Ao fim da festa, a tia de Brenna perguntou se podia publicar os vídeos na rede social TikTok e foi quando o "pesadelo" começou. Com a repercussão negativa, não só Brenna foi alvo de ataques.

"Minha tia está sendo xingada porque as pessoas acham que ela sou eu. Ela precisou excluir o vídeo por medo das pessoas, que estavam chamando ela de piranha", contou Brenna.

O pai da criança, que aparece ao lado de Brenna no vídeo, nunca manteve um relacionamento com a mãe de sua filha. Apesar de ter "curtido" a festa, a jovem conta que o pai da menina está "constrangido por estar sendo chamado de corno". A série de ataques também se estendeu ao atual namorado de Brenna, com quem mantém um relacionamento há oito meses.

A rotina de Brenna, que mora com a mãe, de 54 anos, e a filha, de 3, é dedicada à pequena. Diariamente, mãe e avó levam a menina para a escola particular em que está matriculada e, após a repercussão dos vídeos, até isso foi afetado.