Mulher acusa motorista de aplicativo de assédio sexual no Rio

De acordo com Talie, após a repercussão do caso, o homem teria a procurado nas redes sociais - Foto: Reprodução

Uma mulher usou as redes sociais, na noite da última segunda-feira (22), para acusar um motorista de aplicativo por assédio sexual, no Centro do Rio. Segundo a DJ Talie, o homem, antes de chegar ao local do embarque, teria sugerido que a forma de pagamento fosse uma relação entre os dois.

"Esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo e eu nem ia divulgar, mas minhas amigas estavam na hora e falaram o quanto era importante alertar as mulheres sobre isso. O sentimento é de impotência, porque se fosse um homem, o motorista provavelmente seria profissional com o passageiro", declarou a mulher nas redes sociais.

Também de acordo com Talie, após a repercussão do caso, o homem teria a procurado nas redes sociais. Nas mensagens, o suposto motorista alega que um colega teria invadido a sua conta e enviado as mensagens para a passageira.

"Ele achou o meu Instagram e me ligou várias vezes. Eu fico com muito medo dessas coisas e de algo acontecer comigo saindo ou entrando em eventos na noite. (O motorista) Se propôs a conversar, mas não quero justificativa, só ter paz e me sentir segura", completou.

A empresa In Drive, por meio de nota, informou que está dando suporte à usuária e reforçou que condena todo tipo de atitude violenta.

"Desde o início, e antes mesmo do fato se tornar público, a inDrive priorizou o bem-estar de nossa usuária, buscando oferecer suporte mais próximo, devido a situação que enfrentou. Estamos em contato direto com a passageira e nos comprometemos em zelar por sua integridade, assim como de todos os nossos usuários/clientes.

É vital reforçar que, nos valores inDrive, todo tipo de ato violento, discriminação e atentado à vida é amplamente rejeitado. Isso está expresso em nosso código de conduta, na política de uso da plataforma (aceita por parceiros) e nas ações diárias de nossa equipe de suporte, visando manter um ambiente amigável, respeitoso e justo para todos. Desta forma, o motorista foi bloqueado. Estamos à disposição das autoridades para apuração dos fatos".