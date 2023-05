Policiais federais dão depoimento em audiência sobre a morte de jovem no Salgueiro

Cinco agentes da Polícia Federal prestarão depoimento como testemunhas, na tarde desta quarta-feira (24), durante audiência do julgamento que investiga a morte do adolescente João Pedro Mattos Pinto, baleado em maio de 2020 no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

A próxima audiência do caso está marcada para o dia 12 de julho, quando policiais civis também irão depor como testemunhas. Segundo as investigações, o tiro de fuzil que matou João Pedro teria partido da arma de um policial.

Em fevereiro de 2022, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra os policiais civis Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister, que se tornaram réus por homicídio duplamente qualificado e são denunciados por fraude processual. Eles respondem em liberdade por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e fútil. O caso é julgado pela juíza Juliana Bessa Ferraz, titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

Para a família de João Pedro, os policiais acusados deveriam ser julgados pelo Tribunal do Júri. Eles afirmaram, em depoimento, que os policiais chegaram atirando na casa em que o jovem estava, sem chances de defesa. O local ficou com mais de 70 marcas de tiros.