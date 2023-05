Maricá 209 anos: Prefeitura inaugura pista de skate em Ponta Negra

A cerimônia reuniu gestores do município, além de crianças e adolescentes alunos de skate do projeto do Maricá Esporte Presente - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, inaugurou nesta terça-feira (23/05) a pista de skate em Ponta Negra, como parte das comemorações pelos 209 anos de Maricá. A pista tem 112,8 metros quadrados e ocupa uma área total de aproximadamente 336 metros quadrados em estilo Bowl (piscina), em local que ainda conta com quadra de basquete, de areia e equipamentos de musculação.

“Entregamos hoje mais um espaço para a população aproveitar. Um local de muita qualidade para praticar esporte e curtir com a família, em prosseguimento a esse ciclo de entregas do aniversário da cidade tendo o esporte como um vetor fundamental do desenvolvimento”, afirmou o prefeito, que destacou a alegria de iniciar a etapa de comemorações de aniversário da cidade com esporte.

Para Pedro Magalhães, de 8 anos, o local irá privilegiar o esporte na região. "Estou muito feliz por ter esse novo espaço para praticar e curtir com meus amigos. Vou praticar e usar bastante esse espaço para muitas manobras na pista", disse.

O equipamento integra o circuito de quatro pistas (Itaipuaçu, Inoã, São José do Imbassaí e Ponta Negra) construídas pela Prefeitura com recursos financeiros obtidos por emenda parlamentar proposta por Fabiano Horta, quando era deputado federal, antes de assumir a Prefeitura de Maricá.

Inscrições

Os projetos “Maricá mais Esporte” e “Maricá Esporte Presente” oferecem aulas de skate com inscrições online para diversas modalidades. Para fazer a inscrição na modalidade, são necessários os seguintes documentos: uma foto 3×4, cópia da identidade ou certidão de nascimento, cópia do CPF, comprovante de residência, atestado médico (para portadores de doenças pré-existentes), cópia da documentação dos responsáveis (se for menor que 18 anos) e declaração escolar (menores de 18 anos).

Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://www.maricamaisesporte.com.br/pre_inscricao_aluno.php ou https://www.maricaesportepresente.com.br/.