Guarda Municipal resgata coruja em Itapeba, Maricá

Em caso de flagrantes de animais silvestres em área urbana ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat, a população pode acionar a Guarda Municipal - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de Maricá realizou nesta terça-feira (23/05) o resgate de uma coruja, da espécie mocho, na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTarco), em Itapeba. A ave foi encontrada por funcionários do local que acionaram o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) da Prefeitura de Maricá para o resgate.

Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) verificaram as condições de saúde da ave, que estava aparentemente debilitada, e realizaram a captura. O animal foi levado para sede da Secretaria de Cidade Sustentável, no Parque Nanci, onde será avaliada por veterinários para os cuidados necessários e recuperação para posterior soltura em seu habitat natural.

Defesa Ambiental

O Grupamento Especial de Defesa Ambiental da Guarda Municipal é composto por equipes especializadas e treinadas em cursos e capacitações para atuarem em diversos tipos de resgate de animais. Coordenador do Gedam, o guarda municipal Roberto de Oliveira ressalta a importância da devolução dos animais à natureza e sobre o não manuseio dos animais.

“Os animais são resgatados e logo devolvidos para seu habitat natural, quando estão em condições de saúde perfeitas, para a certeza de um meio ambiente totalmente ecológico e equilibrado. Já os animais feridos são encaminhados para Secretaria de Cidade Sustentável para os devidos cuidados e reinserção. Os animais silvestres não devem ser manipulados, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde”, explicou.

Orientação para a população

Em caso de flagrantes de animais silvestres em área urbana ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat, a população pode acionar a Guarda Municipal pelos telefones 153 ou (21) 98609-1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas. A recomendação é que a pessoa não tente resgatar, mexer ou afugentar esses animais, para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores.