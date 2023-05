Onde está Logan? Pastor suiço fugiu de casa e está desaparecido desde o útimo sábado

Na madrugada do último sábado (20), Logan, um pastor suiço da cor branca, fugiu de casa, no bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo e está desaparecido desde então.

O dono do animal, Felipe Sousa, afirma que "através de uma página em que divulguei o desaparecimento, uma pessoa afirmou ter visto Logan na rua Liberalina, na Parada 40, por volta das 23h de domingo (21)". Esta foi a última vez em que o animal foi visto.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cão, entre em contato com Felipe pelo número 21 99903-6640.