Hospital Estadual João Batista Cáffaro passa por obras de ampliação, adequação e modernização

Entre as intervenções está a adequação da Unidade Admissional, que contará com 20 leitos e um novo e moderno posto médico e de enfermagem, ao centro, que irá qualificar melhor o atendimento - Foto: Divulgação

Importante unidade de retaguarda da rede estadual de saúde, com 122 leitos, o Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, está recebendo obras de ampliação, adequação e modernização. Entre as intervenções está a adequação da Unidade Admissional, que contará com 20 leitos e um novo e moderno posto médico e de enfermagem, ao centro, que irá qualificar melhor o atendimento. O projeto faz parte do plano estratégico da administração do para garantir mais conforto e segurança para os pacientes e equipe multidisciplinar.

“A mudança de fluxo irá garantir ainda mais agilidade e resolutividade na chegada do paciente”, garante a diretora médica do hospital, Juliana Nogueira.

A iniciativa também garante revisão nas redes de água, luz, oxigênio e internet; instalação de novos aparelhos de ar condicionado, computadores, móveis e equipamentos, além da instalação de piso especial e banheiros adaptados para pessoas com deficiência.

Outra importante intervenção feita na unidade ocorreu nas portas das enfermarias, dentro do programa conhecido como “Segurança do paciente”.

“Ampliamos os portais para 2.00m x 2.10m, permitindo maior flexibilidade para a condução de pacientes, tanto em cadeira de rodas, como em macas”, explicou o supervisor administrativo, Gabriel Abraão.

O Hospital Estadual João Batista Cáffaro, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, é uma unidade de porta fechada. E recebe pacientes estabilizados nas urgências e emergências de outras unidades e que precisam completar ciclo de antibiótico, aguardam exames complementares para fechar diagnóstico ou vaga em leito de CTI.