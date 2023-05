Ônibus atropela idosa em São João de Meriti

A auto viação divulgou que o ônibus estava parado no ponto e que a idosa atravessou muito perto do coletivo, atrapalhando a visão do motorista. - Foto: Divulgação

A auto viação divulgou que o ônibus estava parado no ponto e que a idosa atravessou muito perto do coletivo, atrapalhando a visão do motorista. - Foto: Divulgação

A idosa, Marilena Rodrigues, de 75 anos, foi atropelada por ônibus da Viação Reginas, na manhã desta terça-feira (23), no bairro Jardim Metrópoles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima teve as duas pernas esmagadas no acidente.

A idosa foi encaminhada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ainda não foi informado seu estado de saúde.

Por meio de nota, a Viação Reginas, afirma ter verificado a filmagem do coletivo, que constatou que o ônibus estava parado no ponto, descartando a possibilidade de alta velocidade. A empresa alega que a senhora atravessou perto do ônibus, não estando no campo de visão do condutor.

A Viação lamenta o ocorrido e diz estar dando todo suporte aos familiares da vítima.