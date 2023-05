Idoso morre após ataque de pitbull na Zona Norte

Na manhã desta terça-feira (23), um idoso de 71 anos morreu após ser atacado por um cão da raça pitbull, na Rua Vital, em Quintino, na Zona Norte do Rio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, João Ferreira foi encontrado já sem vida no local. Os agentes do Quartel de Campinho não tinham informações sobre o ataque e nem sobre o paradeiro do cachorro.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira), que investiga o caso. Os policiais pretendem ouvir o filho da vítima e realizar outras diligências para esclarecer o que aconteceu.