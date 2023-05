Cinco anos depois, Ana Carolina reata romance com Letícia Lima

Cinco anos após o término do relacionamento, que durou quatro, a cantora Ana Carolina e a atriz Letícia Lima parecem ter acertado os ponteiros.

As artistas foram flagradas curtindo juntas um show romântico da banda Roupa Nova, no Vivo Rio, em abril. Na ocasião, as famosas negaram que haviam reatado o romance. Apesar disso, Letícia Lima afirmou que sempre amou a ex.

Recentemente, a proximidade entre as famosas ficou cada vez mais evidente, já que Ana Carolina chegou até a marcar Letícia em suas redes sociais. De acordo com informações divulgadas pelo site Observatório dos Famosos, o romance entre as duas, ainda sem rótulo, foi de fato reatado.