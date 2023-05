VLT contrata mulheres para o cargo de condutoras

O programa Elas no Comando, lançado pelo VLT carioca, contrata dez condutoras trainee , incluindo as mulheres cis, trans e travestis - Foto: Divulgação

O programa 'Elas no Comando', lançado pelo VLT carioca, vai promover a contratação de dez condutoras trainee, incluindo as mulheres cis, trans e travestis. As inscrições vão até a próxima sexta-feira (26). As interessadas devem acessar o site vltrio.com.br.

Para participar da seleção, é exigido o ensino médio completo e carteira de habilitação (CNH) de categoria D. Experiência profissional no setor ferroviário e metroferroviário será um diferencial.

O processo seletivo, com duração de 4 meses, será feito com treinamentos teórico e prático.

A empresa oferece benefícios como: assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada e outros benefícios.