Susana Werner reata casamento com Julio Cesar: "Fomos precipitados"

Nesta terça-feira (23), a atriz e empresária Susana Werner usou suas redes sociais para informar que “se precipitou” em anunciar o fim de seu casamento com o ex-goleiro Julio Cesar, que já durava 21 anos.

Susana e Julio têm dois filhos, Giulia, de 20 anos, e Cauet, de 17, que também chegou a suas redes sociais para falar sobre o término dos pais. Ele pediu “respeito” e que não mencionassem ele ou a irmã em conteúdos sobre o fato.

“Venho informar que a situação dos meus pais é algo que não tenho nada a ver, pois eu sou somente filho e quero o melhor para os dois”.

Ao voltar atrás, Susana publicou uma foto com os dizeres "Insistir no amor sempre será a resposta certa", e com uma legenda onde explicava aos fãs do casal, o motivo de terem decidido reatar.