Prefeitura de Niterói promove evento “Papo de Mãe” com palestras e atividades no Horto do Barreto

Evento acontecerá no Horto do Barreto - Foto: Reprodução

“Papo de Mãe” é o nome do evento organizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), no próximo sábado (27), a partir das 9h, no Horto do Barreto. Dentre as ações planejadas, está uma oficina de automassagem, para que as mães possam aprender a relaxar e cuidar da saúde física e mental. Também estão previstas várias palestras.

A iniciativa é uma proposta para que as mulheres reservem um tempo para si, em meio aos inúmeros afazeres da maternidade. Haverá as palestras “Manter-se mulher enquanto mãe”, ministrada pela empreendedora social Verônica França, e “Seu apoio faz a diferença para mães que trabalham”, com Lilian Mertz, enfermeira especialista em cuidados maternos e consultora de amamentação.

“A maternidade é um momento especial para todas as mulheres, mas não podemos apenas romantizar e esquecer o grande desafio que é equilibrar essa área com todas as outras de nossas vidas. Esse encontro tem o objetivo de mostrar à mulher que ela pode e deve se cuidar, porque assim estará mais inteira para cuidar dos seus. Uma vida com equilíbrio e saúde física e mental é direito de toda mulher”, destaca a coordenadora da Codim, Fernanda Sixel.

Durante o “Papo de Mãe”, haverá sorteios de kits de enxoval para o bebê, ensaio fotográfico de gestante e serviços de salão de beleza. O evento conta com o apoio da Administração Regional do Barreto, da Policlínica do Barreto, da Rede de Mães, da Campanha Maio Furta-Cor, Programa Escola da Família e Programa Niterói Mulher

Serviço:

Papo de Mãe

Data: Sábado (27/05)

Horário: 9h

Local: Horto do Barreto